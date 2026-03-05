카본 버리고 풀 티타늄 장착

비거리와 관용성 위한 선택

경쾌한 타구음, 스핀 컨트롤 극대화

브리지스톤골프가 6일 풀 티타늄 드라이버를 출시한다.

신형 드라이버 BX1·BX2다. 이번 드라이버는 한국 골퍼를 위해 풀 티타늄 소재를 채용한 것이 특징이다. 기존 글로벌 모델은 카본 소재를 사용했다. 풀 티타늄은 생산 단가가 높은 대신 내구성이 뛰어나다. 드라이버의 내구성은 골퍼의 안전은 물론, 고객이 AS에 투자하는 시간과도 직결된다. 퍼포먼스 측면에서도 성능 저하 없이 오랫동안 사용할 수 있다. 한국 골퍼가 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 제공한다.

BX1·BX2 드라이버는 슬립리스 바이트 밀링 기술 등이 적용됐다. 비거리와 방향성을 모두 잡은 완성형 모델이다. 클럽과 볼이 만나는 찰나의 순간에도 스핀 컨트롤을 극대화한다. 오프 센터 부분에는 트레드 패턴을 채택해 페이스의 중앙 부분보다 더욱 강한 마찰력을 일으킨다. 미스 샷을 커버하고 이로 인한 비거리 손실을 줄여준다. 또 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 확실한 그립력으로 젖은 상태의 볼미끄러짐을 억제시킨다.

BX1 드라이버는 컨트롤 성능을 중시한다. 강탄도, 저스핀, 조작성이 발군이다. BX2 드라이버는 캐리 비거리를 늘리는 하이 테크놀로지 라인이다. 중·고탄도에 저스핀, 드로우 바이어스로 높은 관용성을 자랑한다.

