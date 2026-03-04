전·현직 방송인 183명 상대 조사

일본 방송업계에 종사하는 여성 10명 중 7명이 직장 내 성희롱을 겪었다는 조사 결과가 나왔다. 불필요한 신체 접촉에서부터 술자리 동원, 성관계 강요에 이르기까지 피해 양상도 광범위한 것으로 나타났다.

4일 아사히신문은 도쿄대 대학원 다나카 도고 교수 연구팀이 지난해 5월부터 올해 1월까지 전·현직 방송 종사자 183명(남성 62명·여성 119명)을 상대로 실시한 설문조사 결과를 보도했다. 조사에서 여성 응답자의 70.6%(84명)가 "성희롱 피해를 경험했다"고 답했다.

피해 양상은 다양했다. 여성 응답자의 44.5%(53명)는 '불필요한 신체 접촉'을 경험했다고 밝혔고, 14.3%(17명)는 간부들의 술자리 등에 '성 접대 요원으로 동원'됐다고 응답했다. '성관계를 강요당한 적이 있다'고 답한 여성 응답자도 약 10%에 달했다.

남성 응답자 역시 피해를 호소했다. 32.3%(20명)는 성희롱성 발언을 들은 적이 있다고 했으며, 6.5%(4명)는 불필요한 신체 접촉을 강요받았다고 응답했다.

구체적인 사례로는 방송 스튜디오에서 체형에 대한 질문을 받은 뒤 강제로 포옹을 당하거나, 간부들의 술자리에 '접대 요원'으로 동원돼 성적인 대화에 노출되는 일이 빈번했다는 응답이 나왔다.

피해의 여파도 컸다. 응답자 중 39명은 자살을 생각한 적이 있다고 밝혔으며, 30명은 괴롭힘을 견디지 못해 직장이나 직업을 바꾼 것으로 나타났다.

이번 조사는 지난해 일본 국민 아이돌 그룹 '스마프'(SMAP) 출신인 나카이 마사히로를 둘러싼 연예계 성 착취 논란이 불거진 이후, 방송업계 전반의 실태를 점검하기 위해 진행됐다. 당시 일본 매체 '슈칸분슌'은 후지TV의 한 여성 직원이 나카이 마사히로에게 성 상납을 강요당했다고 폭로했다. 이후에도 후지TV 차원의 조직적인 성 상납이 이뤄졌다는 의혹이 추가로 제기되면서 파문이 확산한 바 있다.

연구팀은 "공공성을 가진 방송사가 내부에서는 인권 침해를 방치하는 모순이 드러났다"고 했다.

