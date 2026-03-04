"美·이스라엘에 감사…감수할 수 있다"

미국과 이스라엘의 공습이 이어지는 가운데, 폭격으로 주거지가 파괴된 이란 시민 일부가 오히려 고마운 감정을 전하고 있다.

영국에 본부를 둔 반정부 이란 매체 '이란인터내셔널'은 지난 2일(현지시간) 한 이란 시민이 수도 테헤란에서 보낸 영상을 공개했다. 해당 영상은 이란 내 군사기지가 파괴되는 모습으로, 이 시민은 " 미국과 이스라엘에 감사하다"고 전했다. 영상 속 테헤란 거리는 건물 잔해 등이 널브러진 참혹한 모습이다.

폭격으로 엉망이 된 이란 테헤란 거리. 이란인터내셔널 AD 원본보기 아이콘

시민은 "나는 이란에 사는 여성"이라며 "방금 공격을 받아 우리 집이 사라졌다"고 설명했다. 이어 "괜찮다. 시위로 희생된 분들을 위해서라면 감수할 수 있다"고 강조했다. 매체는 이같이 이란 내부에선 미국과 이스라엘의 공습을 환영하는 반정부 성향 시민들이 있다고 전했다.

온라인에 공개된 또 다른 영상에선 모자와 마스크로 얼굴을 가린 이란 시민들이 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "이 나쁜 놈들(신정 정부)을 폭격해 달라"며 "우리나라를 되찾을 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령에 폭격을 촉구하는 글을 쓴 한 이란 시민. SNS 캡처 원본보기 아이콘

한국에서 활동하는 이란 출신 모델 호다 니쿠는 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "진심으로 전쟁을 기뻐하는 사람은 아무도 없다"면서도 "이란 국민은 47년 동안 너무 많은 고통을 견뎠다. 이란 국민이 전쟁과 자국 폭격 소식에 기뻐하는 건 이 때문"이라고 강조했다.

이어 "이 정부와 공존하려 노력해 왔다. 하지만 이란 정부는 풍부한 자원에서 비롯된 부를 자기들을 위해서만 사용했다"며 "국민이 여러 차례 항의하고 목소리를 냈지만, 매번 잔혹한 폭력으로 진압했다"고 지적했다.

이란에선 지난해 말부터 대규모 시위가 벌어졌다. 이에 대해 이란 정부가 강경 진압으로 대응하면서 시위대와 당국 사이 고강도 충돌이 벌어졌다. 국제 인권단체는 전쟁을 방불케 하는 폭력 진압에 시민 최소 3만명이 숨진 것으로 추산하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



