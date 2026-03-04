통합실무단장 전은옥·통합공항미래도시본부장 소진호 임명

군공항 이전·5·18 50주년 준비 전담체계 강화

광주광역시가 전남과의 행정통합 준비와 군공항 이전, 5·18민주화운동 50주년 준비 등 핵심 현안 대응을 위해 국·과장급 간부 공무원 16명에 대한 전보 인사를 단행했다.

광주시는 5일자로 국·과장급 16명에 대한 전보 인사를 실시했다고 밝혔다. 이번 인사는 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'에 따라 오는 7월1일 출범 예정인 통합특별시 준비와 군공항 이전, 5·18민주화운동 제50주년 준비 등 주요 현안을 안정적으로 추진하기 위한 조치라고 시는 설명했다.

광주시는 전문성과 조직관리 역량을 갖춘 간부 공무원을 전진 배치해 행정통합 준비와 핵심 정책의 실행력을 강화한다.

국장급 인사로는 광주전남행정통합실무준비단장에 전은옥 문화체육실장을, 통합공항미래도시본부장에 소진호 비서실장을 각각 임명했다. 문화체육실장에는 황인채 시민소통과장이 자리를 옮겼다.

전은옥 광주전남행정통합실무준비단장은 통합 과정에서 발생할 수 있는 현안을 조율하고 통합 조직 설계 등 행정통합 전반을 총괄하게 된다.

소진호 통합공항미래도시본부장은 군공항 이전과 범정부 협력, 지역 간 소통을 담당하며 통합공항 건설과 연계한 미래도시 구상 등 중장기 과제를 추진할 계획이다.

황인채 문화체육실장은 문화중심도시 조성 정책을 담당하며 문화 정책을 시민 체감형 사업으로 확대하는 역할을 맡는다.

과장급 인사는 13명 규모다. 광주시는 5·18민주화운동 제50주년 준비를 위해 '5·18민주화운동 50주년 기획단'을 구성하고 단장에 여경희 5·18민주과장을 임명했다.

시는 제50주년을 계기로 5월 정신의 역사적 의미를 재조명하고 보편적 가치 확산과 미래세대 계승을 위한 실행 계획을 마련할 계획이다.

김상율 인사정책관은 "이번 인사는 특별법 통과 이후 조직의 기획력과 실행력을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다"며 "행정통합실무준비단과 5·18민주화운동 50주년 추진기획단 등 전담체계를 강화해 가시적인 성과를 내겠다"고 말했다.

광주시는 국·과장급 전보를 시작으로 5급 이하 후속 인사도 순차적으로 실시해 조직 안정과 정책 추진 동력을 확보할 계획이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



