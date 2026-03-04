최철규 강원랜드 직무대행 퇴임

신임 남한규 대행 “경영 공백 최소화 총력”

강원랜드(대표이사직무대행 최철규)가 4일자로 최철규 대표이사직무대행의 퇴임에 따라 남한규 경영지원본부장이 새로운 직무대행을 맡아 업무에 돌입한다고 밝혔다.

이와 관련 지난 3일 강원랜드호텔에서는 최철규 대표이사직무대행과 주요 보직 간부들이 모인 가운데 상호 간 그동안의 노력을 격려하고 작별의 인사를 나누는 시간을 가졌다.

최철규 직무대행은 이 자리에서 간부들과의 인사를 통해 "강원랜드가 세계적인 복합리조트로 거듭날 수 있도록 힘을 모아준 임직원들에게 감사하다"는 뜻을 전하며 "함께 쉼 없이 달려온 모든 순간을 제 인생의 큰 영광으로 간직하겠다"고 소회를 밝혔다.

새로 직무를 수행하게 된 남한규 직무대행은 "신임 경영진의 취임 전까지 전 직원이 흔들림 없이 본연의 업무를 충실히 수행하며, 조직 운영의 연속성을 확보하고 현장의 안전과 고객 서비스에 만전을 기해달라"며 "카지노 규제 혁파의 성과와 글로벌 복합리조트 도약을 위한 'K-HIT 프로젝트'의 기틀을 차질 없이 이어가겠다"고 밝혔다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



