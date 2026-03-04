최대 60조원 CPSP 사업 경쟁

LG엔솔 공장 준공식 계기 캐나다 정부와 협의

김정관 산업통상자원부 장관이 대미 관세 고위급 회담에 참석하기 위해 23일 인천국제공항 제2여객터미널에서 출국 하고 있다. 2025.7.23. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 60조원 규모 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주 지원을 위해 5일 캐나다로 출국한다.

산업통상부는 김 장관이 5일 오전 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국할 예정이라고 4일 밝혔다.

김 장관은 캐나다 윈저에서 열리는 LG에너지솔루션 배터리 공장 준공식에 참석하고, 이를 계기로 현지에서 잠수함 사업 수주 지원 활동을 펼칠 계획이다. 특히 멜라니 졸리 캐나다 산업장관 등 정부 인사들을 만나 우리 기업의 잠수함 건조 역량을 설명하고 양국 간 산업 협력 확대 방안 등을 논의할 것으로 전해졌다.

앞서 김 장관은 지난 1월에도 강훈식 청와대 비서실장 등과 함께 캐나다를 방문해 CPSP 사업 수주 지원 활동을 벌였다. 당시 멜라니 졸리 장관과 만나 미래 모빌리티 분야 산업 협력과 한·캐나다 산업협력위원회 구성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하기도 했다.

Advertisement

CPSP는 2030년대 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 사업으로, 총 사업 규모는 약 60조원에 달한다.

현재 한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 TKMS가 최종 후보로 경쟁하고 있으며, 수주 업체는 이르면 올해 6월 결정될 전망이다.

AD

최근 현지 언론은 캐나다 정부가 한국의 한화오션과 독일 TKMS에 각각 잠수함 6척씩을 발주하는 방안을 검토하고 있다고 정부 소식통을 인용해 보도하는 등 잠수함 도입을 둘러싼 논의가 구체화되고 있는 것으로 알려졌다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>