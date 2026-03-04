수은, 필리핀 최대 전력사와 '원전 동맹' 구축

한수원·메랄코와 MOU

K-원전 수주 금융지원 강화

한국수출입은행은 필리핀 원자력 발전 사업 진출을 지원하기 위한 금융 파트너로 나선다.

4일 수출입은행에 따르면 수은은 필리핀 마닐라에서 한국수력원자력과 필리핀 최대 민간 전력 기업 메랄코(Meralco)와 '필리핀 원전 사업 개발 협력을 위한 3자 간 업무협약(MOU)'을 체결했다. 메랄코는 필리핀 전체 전력 소비량의 약 55%를 차지하는 최대 인프라 기업으로, 현지 전력 인프라 사업 전반에서 핵심 발주 영향력을 보유한 기업으로 평가된다.

이번 협약은 이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문을 계기로 추진됐다. 한국 원전 산업의 현지 시장 선점을 금융 측면에서 지원하기 위한 취지다. 협약에 따라 수은은 메랄코가 추진하는 원전 사업에 대한 금융 지원을 검토하고, 우리 기업이 프로젝트에 참여할 경우 맞춤형 금융 패키지를 제공할 계획이다. 또한 한수원의 기술력과 메랄코의 현지 협력망을 결합해 원전 사업 생태계 구축을 지원하기로 했다. 협약 체결식에는 김정관 산업통상자원부 장관과 마리아 로케(Maria Roque) 필리핀 통상산업부 장관이 참석한 가운데 황기연 수출입은행장, 전대욱 한수원 사장 직무대행, 마누엘 팡길리난 메랄코 회장이 협약서에 서명했다.

수은은 그동안 필리핀 에너지 시장에서 축적한 금융 지원 경험을 바탕으로 우리 기업의 원전 수주 경쟁력을 높이는 '금융 가교' 역할을 강화한다는 방침이다. 실제로 수은은 필리핀 핵심 전력원인 일리얀(Ilijan)과 세부(Cebu) 발전사업에 프로젝트 파이낸싱을 제공하며 현지 전력 사업에서 협력 관계를 구축해 왔다. 또 현재 수은 자금 지원을 받아 진행 중인 필리핀 원전 타당성 조사는 향후 본사업 추진 시 우리 기업에 최적화된 금융 지원을 제공하는 기반이 될 것으로 전망된다. 황기연 수출입은행장은 "이번 협약은 수은의 금융 노하우가 필리핀 원전 분야로 확장되는 중요한 출발점"이라며 "필리핀 원전 시장이 우리 기업의 미래 성장동력으로 자리매김할 수 있도록 금융 엔진 역할을 지속 강화하겠다"고 밝혔다

이은주 기자



