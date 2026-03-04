'풍무역세권 수자인 그라센트 2차'

BS한양, 7개 동 639가구 조성

더블 역세권·사우동 학원가 인근

BS한양은 경기 김포시 사우동 일원(풍무역세권 도시개발사업 B1블록)에 조성하는 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차'를 다음 달 분양할 예정이라고 4일 밝혔다.

단지는 지하 2층~지상 28층, 7개 동, 총 639가구 규모다. 전용면적 84㎡ 509가구, 105㎡ 130가구로 구성되며 분양가상한제(분상제)가 적용된다.

앞서 같은 사업지(B2블록)에 공급한 1차 단지는 지난해 평균 약 10대 1의 청약 경쟁률을 기록하며 조기 완판에 성공했다.

1차가 59㎡·84㎡ 위주였던 데 반해 2차는 84㎡와 105㎡만으로 구성해 중대형 실수요층을 겨냥했다. 특히 전용 105㎡는 일반 아파트(주상복합 제외) 기준으로 풍무역세권에서 마지막으로 공급되는 대형 타입이다. 전 가구에 4베이(Bay) 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 확보했다.

경기 김포시 사우동 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차' 투시도. BS한양 AD 원본보기 아이콘

입지 측면에서는 김포골드라인 풍무역과 사우역을 모두 도보로 이용할 수 있는 더블역세권이다. 단지 인근에 사우초·사우고가 위치해 도보 통학이 가능하고, 김포 최대 규모 사우동 학원가와 생활 인프라도 함께 이용할 수 있다.

서울 지하철 5호선 연장 사업이 풍무역을 중심으로 추진 중이어서 개통 시 마곡지구·여의도·광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 개선될 전망이다.

단지가 들어서는 풍무역세권 도시개발사업은 풍무역 북측에 총 6599가구 주거시설과 상업·의료 등 생활기반시설을 함께 조성하는 미니신도시급 사업이다. 계획 인구는 약 1만7000명이다.

BS한양 관계자는 "서울 공급 감소와 가격 부담이 지속되는 가운데 풍무역세권은 비규제·분상제·서울 접근성을 동시에 갖춘 계획도시로 주목받고 있다"며 "1차 흥행에 이어 2차도 분양 전부터 관심이 집중되고 있다"고 말했다. 견본주택은 김포시 사우동 일원에 마련될 예정이다.

