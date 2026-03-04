포항시는 지난 3일 시청 의회동에서 '2026년 상반기 거주외국인 한국어교실' 개강식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이번 과정에는 인도네시아, 미국 등 16개국 26명의 외국인 주민이 참여했다.

포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

유학생과 직장인 등 다양한 배경을 가진 수강생들은 오는 6월까지 3개월간 초·중급 과정으로 나눠 매주 2회 한국어와 지역 문화를 배운다.

2013년부터 이어진 이 프로그램은 외국인 주민의 안정적인 정착을 돕는 소통 창구 역할을 해왔다.

11년째 한국어교실 강사로 활동 중인 최승원씨는 "외국인 수강생들이 한국어를 배우며 자신감을 얻고 지역사회와 소통하는 모습에 큰 보람을 느낀다"며 "이번 과정이 언어 습득 외에도 서로의 문화를 이해하며 함께 성장하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

Advertisement

AD

윤천수 관광산업과장은 "한국어교실이 지역민과 교감하는 가교가 되길 바란다"며 "앞으로도 포용적인 글로벌 도시 포항을 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>