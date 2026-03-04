KB국민은행 "개인형 IRP' 절세 투게더 경품 이벤트"

오는 31일까지 개인형IRP 신규 이벤트 진행

900만원 한도 채울 시

총 5500만원 이하 소득, 최대 16.5% 세액공제 혜택

KB국민은행은 'KB국민은행IRP 절세 투게더: 세금 혜택은 꽉! 노후는 더 든든하게!' 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 이벤트는 연말정산 이후 세액공제 혜택에 아쉬움을 느낀 고객들이 미리 절세 준비에 나설 수 있도록 마련됐다.

개인형IRP는 연간 900만원의 세액공제 한도를 채울 경우 소득 수준에 따라 총급여 5500만원 이하인 경우 최대 16.5%(148만5000원), 총급여 5500만원 초과인 경우 최대 13.2%(118만8000원)의 세액공제 혜택을 받을 수 있다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 진행되며, 개인형IRP 신규 가입하고 이벤트 응모를 완료한 고객을 대상으로 진행된다. 신규 가입금액이 ▲300만원 이상인 고객에게는 신세계이마트 2만원 상품권 교환권 1매 ▲1백만원 이상인 고객에게는 신세계이마트 1만원 상품권 교환권 1매 ▲ 20만원 이상 및 자동이체 10만원 이상 신규 등록 고객에게는 스타벅스 아메리카노 Tall 1매 모바일 쿠폰을 증정한다.

이벤트 관련 세부 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

KB국민은행은 퇴직연금 시장에서도 높은 적립 규모를 유지하고 있다. 금융감독원 통합연금포털에 따르면 2025년 4분기 기준 KB국민은행의 디폴트옵션 적립금은 10조9352억원으로 전체 41개 사업자 가운데 가장 큰 규모다. IRP 디폴트옵션 적립금도 2024년 말 3조5035억원에서 지난해 5조5509억원으로 약 2조원 이상 늘며 가장 큰 증가폭을 기록했다.

KB국민은행 관계자는 "연말정산 이후 절세의 필요성을 체감한 고객들을 위해 개인형IRP 이벤트를 준비한 만큼 많은 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



