춘제 연휴 영향

민간조사는 '확장' 국면

지난달 중국 제조업 업황이 최대 명절인 춘제 연휴(春節·중국의 설) 영향으로 2개월째 위축 국면을 이어갔다.

4일 중국 국가통계국은 2월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전달(49.3) 대비 0.3포인트 하락한 49.0으로 집계됐다고 밝혔다.

중국 허베이성의 도자기 공장.

이는 로이터통신이 집계한 전문가 전망치 중간값(49.1)을 소폭 밑도는 수치로, 4개월 만에 최저치다.

기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성하는 PMI는 관련 분야 경기 동향을 보여주는 지표다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다. 지난해 4~11월 8개월 연속 기준선인 50을 밑돌다가 12월에 50.1로 깜짝 반등했다. 올해는 1~2월 다시 위축 국면으로 전환했다.

기업 규모별로 보면 대기업은 51.5로 전달 대비 1.2포인트 상승했다. 중형기업과 소기업은 각각 47.5, 44.8로 전달 대비 1.2포인트, 2.6포인트 하락했다.

부문별로 생산지수(49.6, 전달 대비 1.0 하락), 신규주문지수(48.6, 0.6 하락), 원자재 재고 지수(47.5, 0.1 상승), 종업원 지수(48.0, 0.1 하락), 공급자배송시간지수(49.1, 1.0 하락) 모두 50을 밑돌며 위축 국면이었다.

건설업과 서비스업으로 구성되는 비제조업 PMI는 49.5로 전달(49.4) 대비 0.1포인트 상승했으나 위축 국면을 기록했다.

제조업과 비제조업을 합산한 종합 PMI는 49.5로 집계됐다. 전달 49.8에서 0.3포인트 하락한 것이다.

훠리후이 국가통계국 수석통계사는 "길어진 춘제 연휴가 2월 중하순까지 이어지며 제조업 기업의 생산 및 경영이 일정한 영향을 받았다"며 "반면 춘제 연휴 기간 숙박, 외식, 문화 체육 등 서비스 업종의 비즈니스 활동 지수가 상승했다"고 설명했다.

그러나 로이터통신에 따르면 경제학자들은 PMI 부진을 단순히 춘제 탓으로 돌릴 수 없다고 지적했다. 지난달 15~23일 9일에 걸친 연휴 기간 공장이 문을 닫는 것을 반영해 계절 조정됐기 때문이다.

한편 중국 민간 조사기관인 루이팅거우(레이팅도그·옛 차이신) 2월 제조업 PMI는 52.1로 1월(50.3)과 비교해 1.8포인트 상승했다. 루이팅거우 2월 서비스업 PMI는 56.7로 1월(52.3)보다 4.4포인트 올랐다.

국가통계국 조사는 주로 국영기업과 대기업, 중견기업 등을 타깃으로 하지만, 루이팅거우 조사는 중국 수출업체와 중소기업 주된 대상으로 한다.

이날 중국 최대 연례 정치행사인 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)가 개막한다. 5일 오전 전국인민대표대회(전인대)에서 중국의 올해 경제성장률 목표치와 경제 정책 추진 방향 등이 공개된다.

장즈웨이 핀포인트 자산운용 수석 이코노미스트는 "향후 몇 달 동안 경제 활동이 더욱 둔화된다면 정부는 경제에 가해지는 압력을 완화하기 위해 투자를 완만하게 늘릴 것으로 예상한다"며 "전국인민대표대회의 메시지가 정책 전망을 밝히는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

