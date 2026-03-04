영천시 중앙동은 지난 3일 문외동 69-1 일원에서 지역의 안녕과 풍년을 기원하는 '전통 당산제'를 개최하고 주민 간 화합을 다지는 시간을 가졌다.

이날 행사에는 마을 주민 50여 명이 참석해 오랜 세월 마을을 지켜온 460년 수령의 회화나무(당산목) 앞에서 정성껏 제를 올렸다.

주민들은 올 한 해 마을의 무사 안녕과 각 가정의 평안을 한마음으로 기원했다.

주민들이 당산목 앞에서 제를 올리고 있다. 영천시 제공

식후 행사로는 풍물단의 지신밟기 공연이 이어지며 주민들은 함께 어우러져 전통의 의미를 되새겼다.

중앙동 당산제는 지난 1980년 첫 봉행을 시작으로 올해까지 45년째 매년 거르지 않고 이어져 오고 있다.

특히 마을의 상징인 약 460년 된 당산목을 중심으로 한 이 행사는 단순한 제례를 넘어, 급변하는 현대 사회 속에서 마을 공동체의 결속을 다지는 소중한 문화 자산으로 평가받고 있다.

이상용 당산제 추진위원장은 "당산제가 주민들에게 서로를 돌아보고 정을 나누는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 전통을 계승·발전시켜 중앙동이 더욱 화합하는 공동체가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자



