화학산업의 고부가가치·친환경 전환을 추진할 민관 협력체인 '화학산업 혁신 얼라이언스'가 본격 가동됐다. 석유화학 산업 구조개편과 연계해 차세대 소재 기술 개발과 공정 혁신을 동시에 추진하겠다는 구상이다.

산업통상부는 4일 서울 대한상공회의소에서 석유화학 기업과 중소·중견기업, 수요기업, 연구기관 관계자 등 150여명이 참석한 가운데 '화학산업 혁신 얼라이언스' 총회를 개최했다.

얼라이언스는 산업 현장의 수요를 기반으로 연구개발(R&D) 과제를 발굴하고 기획하기 위한 민관 협의체다. 이번 총회는 지난해 말 정부가 발표한 'K-화학 차세대 기술혁신 로드맵 2030'의 이행을 본격화하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 얼라이언스 운영 계획과 대형 R&D 사업 추진 동향, 주요 수요기업의 R&D 투자 방향 등이 공유됐으며, 화학산업 전주기(원료·소재·응용)와 수요 산업을 연계한 기술개발 추진 방안이 논의됐다.

특히 사업의 방향성을 결정할 '플래그십 프로젝트' 추진을 위해 주요 수요기업들이 제시한 R&D 투자 전략이 공유됐다. 삼성전자, LG에너지솔루션, 대한전선, HD현대중공업 등 수요기업들이 미래 기술 수요와 투자 방향을 제시하면서 화학기업들이 기술 기획 단계부터 시장 요구를 반영할 수 있도록 했다는 설명이다.

이에 따라 화학기업들은 원료·소재·응용을 아우르는 전주기 기술을 연계한 플래그십 프로젝트를 기획하고, 이를 통해 소재·응용 분야 중소·중견기업의 기술 경쟁력을 높여 화학산업 전반의 혁신을 추진할 계획이다.

정부도 민간의 구조 전환을 뒷받침하기 위해 대형 R&D 사업을 준비하고 있다. 산업부는 'K-화학산업 대전환 혁신 기술개발 사업'을 통해 고부가 화학소재 기술 개발과 석유화학 산업의 인공지능(AI)·디지털 전환(AX·DX)을 지원하고, '산업 GX 플러스 사업'을 통해 온실가스 다배출 산업의 공정 혁신과 실증을 지원할 방침이다.

송현주 산업부 산업공급망정책관은 "석유화학 기업들이 자구 노력을 통해 신속하게 구조개편에 나선다면 정부도 대규모 R&D 지원으로 고부가·친환경 전환을 적극 뒷받침하겠다"며 "얼라이언스를 통해 기획된 플래그십 프로젝트가 우리 화학산업의 미래 성장 동력이 될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

