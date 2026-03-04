본문 바로가기
쌍용건설, 2026년 신입사원 공개채용

부애리기자

입력2026.03.04 13:20

쌍용건설, 2026년 신입사원 공개채용
쌍용건설이 신입사원 공채를 진행한다고 4일 밝혔다.


채용 분야는 ▲건축 ▲토목 ▲전기 ▲설비 ▲플랜트 ▲안전 ▲영업 ▲관리 8개 부문 총 35명을 채용할 계획이다.

서류 접수는 오는 16일까지 채용 홈페이지를 통해 진행된다. 지원 자격은 학사 또는 석사학위 이상 소유자(2026년 8월 졸업예정자, 2026년 6월 전역 예정자 포함)로서 해외 근무에 결격사유가 없어야 한다.


지원 분야와 관련된 자격증 보유자, 어학 우수자(영어, 스페인어, 아랍어 등), 보훈대상자와 장애인은 관련법률에 의해 우대된다.


전형 일정은 온라인 서류전형, 온라인 인적성 검사, 실무면접(1차), 임원·팀장 면접(2차), 경영진 면접(3차) 순으로 진행된다. 채용 최종합격자는 2026년 7월 중 입사할 예정이다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

