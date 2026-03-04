"나보다 싸게 샀다고?"…中 청년들, 명품 대신 '가성비 자랑' 문화 확산

中 청년들, '역비교' 문화 확산

부 과시 대신 가성비 소비 자랑

최근 중국 젊은층 사이에서 부를 과시하기보다 서로의 어려움을 공유하고, 누가 더 저렴하게 물건을 샀는지 겨루는 이른바 '역비교'(reverse comparison) 문화가 확산하고 있다.

"나보다 더 싸게 산 지인 때문에 잠 못 잤다"…SNS 글 잇달아

3일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 청년들 사이에서는 과거 명품이나 고가 제품으로 부를 과시하던 문화와 달리 가성비 높은 소비를 자랑하는 분위기가 확산하고 있다. 특히 사회관계망서비스(SNS)에는 이러한 흐름을 보여주듯 누가 더 저렴하게 물건을 샀는지를 비교하는 게시물이 잇따라 올라오고 있다.

한 누리꾼은 "룸메이트가 세탁 세제 두 봉지를 단 1펀(0.01위안)에 샀다는 사실 때문에 이틀 밤을 잠 못 잤다"는 내용의 글을 올려 5만2000개의 '좋아요'를 받았다. 또 다른 이용자 역시 "친구가 A4 용지 100장을 0.99위안에 샀다는 사실을 알고 절망했다"는 글을 올려 9000개의 '좋아요'를 받았다. 최근에는 중국 대도시에서 월 3000위안(약 65만원)으로 생활하는 방법을 소개하는 콘텐츠도 인기를 얻고 있는 것으로 전해졌다.

젊은 층은 저렴한 소비 경험을 공유하는 데 그치지 않고 삶과 직장에서 겪는 어려움도 공개적으로 털어놓고 있다. 특히 춘절(중국의 설) 등 명절에 고향을 찾았을 때 보너스 감소, 집세 상승, 업무 압박, 해고 이후 재취업의 어려움 등 개인적인 고민을 가족이나 지인들에게 솔직하게 이야기하는 모습도 이어지고 있다. 이는 과거 명절에 고향을 찾아 자신의 성공을 과시하던 이른바 '금의환향' 문화와 대비되는 변화라는 분석이다.

전문가 "부 과시하면 질투 부를 수도"

전문가는 이러한 현상이 젊은 세대가 느끼는 경제적·사회적 압박과 관련이 있다고 설명했다. 양쉐옌 시안교통대 교수는 '역비교' 문화가 젊은 세대의 '냉정하고 자기 풍자적이며 방어적인 태도'를 보여준다고 분석했다. 그는 "경쟁이 치열한 사회에서 부를 과시하면 질투나 비판을 불러올 수 있기 때문에 겸손한 태도를 보이는 것이 자신을 보호하는 방식이 될 수 있다"고 설명했다.

다만 양 교수는 "부정적인 측면으로는 젊은층이 현실을 바꾸기 위해 노력하려는 의욕이 약해질 가능성이 있으며, 이는 사회 전반에 비관적인 분위기를 확산시키고 미래에 대한 낙관적 전망을 약화할 수 있다"고 경고했다.





