KB국민카드, 'KT스카이라이프 KB카드' 출시

KB국민카드가 KT스카이라이프와 전략적 제휴를 맺고 스카이라이프 요금 자동납부 고객을 위한 'KT스카이라이프 KB카드'를 출시했다고 4일 밝혔다.

이번 카드는 위성방송과 인터넷 결합상품 등을 이용하는 스카이라이프 고객의 통신비 부담을 실질적으로 낮출 수 있도록 자동납부 할인 혜택에 특화해 설계됐다.

KT스카이라이프 KB카드로 KT스카이라이프 요금을 자동납부하면 전월 이용금액 구간에 따라 최대 1만1000원 청구 할인 혜택을 받을 수 있다.

카드 출시를 기념해 최근 6개월 이상 KB국민카드 이용이 없는 고객을 대상으로 추가 할인 혜택도 제공한다. 해당 고객이 이 카드로 KT스카이라이프 요금을 자동납부할 경우 기본 할인에 더해 매월 전월 이용실적에 따라 추가 할인도 24개월간 받을 수 있다. 이에 따라 월 최대 1만7000원의 할인 혜택을 적용받을 경우, 24개월간 최대 40만8000원의 통신비 절감 효과를 누릴 수 있다.

또 이 카드로 KB Pay를 통해 3만원 이상 결제한 고객에게 3만원 캐시백을 지급하는 행사도 오는 31일까지 진행된다.

카드 연회비는 실물카드 2만원, 모바일 단독카드 발급 시에는 1만4000원이며 카드발급 신청은 KB Pay, KB국민카드 홈페이지·고객센터에서 가능하다.

KB국민카드 관계자는 "이번 상품은 스카이라이프 이용 고객의 요금 부담을 최소화하고 일상생활 속 편의를 더하기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 다양한 제휴 상품을 통해 고객 중심의 금융서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



