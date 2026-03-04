함안군, 지역 어르신을 위한 '함안청춘식당' 문 열어

따뜻한 한 끼 나눔의 행복

지역사회 돌봄 실천



함안군은 지난 3일 가야읍, 함안면, 군북면 대표경로당을 거점으로 어르신들에게 점심을 제공하는 '함안청춘식당(함안형 나눔경로식당)'의 운영을 시작했다.

함안청춘식당은 경제적 어려움을 겪거나 홀로 생활하는 어르신들에게 따뜻한 한 끼 식사를 제공해 사회적 교류 기회를 확대하고, 우울감과 고립감을 덜어 건강한 노후생활을 유지할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

식당은 매주 월요일부터 금요일까지 점심시간에 운영한다. 이용 대상은 식사 해결이 어려운 65세 이상 어르신으로 사전 등록을 해야 한다. 이용료는 한 끼 1000원이며, 기초생활수급자와 차상위계층, 국가유공자, 장애인은 무료로 이용할 수 있다.

함안청춘식당은 함안군과 (사)대한노인회 함안군지회가 운영을 맡고, 함안지역자활센터와 함안시니어클럽, ㈜아라리농산 등 지역 기관과 업체가 협력해 지역사회 돌봄과 나눔 문화로 확산 될 예상이다. 가야, 함안, 군북 지역에서 하루 평균 150명의 어르신 점심 식사 제공으로, 앞으로 다른 읍면으로도 확대해 나갈 계획이다.





