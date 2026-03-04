본문 바로가기
중기부, 서남권 찾아가는 벤처정책·벤처투자 설명회 개최

한진주기자

입력2026.03.04 12:00

숏뉴스
한국벤처투자·기술보증기금 등 7개 유관기관 합동 설명회

중소벤처기업부는 4일 광주창조경제혁신센터에서 5번째 지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회(이하 지역 순회 설명회)를 개최했다.


지역 순회 설명회는 중기부, 한국벤처투자, 기술보증기금 등 7개 유관기관이 합동으로 여는 행사다. 전북(2월5일), 대경권(2월10일), 중부권(2월26일), 동남권(2월27일)에 이어 서남권(광주)에서 5번째로 열렸다. 이어 제주(3월10일), 강원(3월12일)까지 총 7회의 설명회를 진행한다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난달 27일 부산창조경제혁신센터에서 열린 '동남권 벤처정책·벤처투자 설명회'에서 인사말을 하고 있다. 중기부

원본보기 아이콘

지역 순회 설명회 1부에서는 벤처 지원사업 설명회, 2부에서는 한국벤처투자의 한국모태펀드와 벤처캐피탈의 벤처펀드 운용전략 소개가 이어졌다.


이와 함께 유관기관의 1:1 지원사업 상담, 투자유치 전략 수립 등 지역기업의 투자유치를 지원하기 위해 수도권과 지역의 유수 벤처캐피탈 10개사가 참여하는 1:1 투자상담도 이뤄졌다.


이번 설명회는 대국민 소통과 정책 접근성을 높이기 위해 중기부 유튜브로 생중계되며 현장에 참석하지 못한 기업인에게 실시간으로 질의응답을 제공했다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 "지역균형발전을 국가의 성장동력으로 삼기 위한 정부의 의지가 매우 강하다"며, "중기부 역시 지역 벤처·스타트업이 지역의 성장엔진으로 활약할 수 있도록 가용한 정책자원을 지역에 집중하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

