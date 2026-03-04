본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

최근 5년간 코스닥 상장폐지 결정 52개사…횡령·배임 ‘최다’

임춘한기자

입력2026.03.04 12:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

거래소 "부실기업 신속 퇴출"

최근 5년간 코스닥 실질심사를 통한 상장폐지 결정 기업은 총 52개사로, 횡령·배임 사유가 최다로 나타났다.


3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스닥이 표시돼 있다. 연합뉴스

3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스닥이 표시돼 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

4일 한국거래소에 따르면 실질심사 사유 발생 기업은 172개사이며, 실질심사 사유별로는 횡령·배임 46개사(26.2%), 불성실공시 27개사(15.6%), 주된 영업정지 22개사(13.1%) 등으로 집계됐다. 같은 기간 실질심사를 통한 상장폐지 결정 기업은 총 52개사로 횡령·배임 18개사(28.5%), 불성실공시 14개사(22.2%) 순이었다.

한국거래소는 부실기업의 신속하고 엄정한 퇴출을 위해 '코스닥 상장폐지 집중관리단'을 가동하고 실질심사 사유 확대, 개선기간 축소 등 퇴출 제도를 강화할 계획이다. 코스닥 기업 투자 시 기업 부실 여부와 상장폐지 가능성을 면밀히 살피는 등 투자자의 각별한 주의가 요구된다.


한국거래소는 "코스닥시장 건전성 회복을 위해 부실 한계기업의 신속한 퇴출에 집중할 예정"이라며 "투자유의 사항 관련 정보를 지속 제공하는 등 투자자 보호에도 최선을 다할 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"7시간 잤는데 면허정지?"…새학기 스쿨존 '숙취운전' 덜미

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기