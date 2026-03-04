본문 바로가기
HP 코리아, 강용남 신임 대표 선임…"AI PC 강화"

이은서기자

입력2026.03.04 10:38

"AI PC·프린팅 중심 경쟁력 강화"

HP 코리아가 강용남 신임 대표를 선임했다고 4일 밝혔다.

강용남 HP코리아 신임 대표. HP코리아.

강 대표는 HP 코리아의 한국 비즈니스를 총괄하며 AI 기반 PC와 프린팅 솔루션을 중심으로 기업 및 소비자 시장 전반에서의 경쟁력 강화에 나설 예정이다.


강 대표는 글로벌 IT 업계에서 25년 이상의 경력을 쌓았고, 한국 및 아시아태평양 지역에서 도소매 사업을 이끌며 지역 전략, 운영, 성장 전반을 총괄했다. HP 코리아에서 프린팅 및 퍼스널 시스템즈(PPS) 그룹 임원으로 재직하며 커머셜 영업 전략을 이끌었다.

강 대표는 "AI가 업무 환경을 재편하고 있는 지금이야말로 HP 코리아가 축적해온 강점을 바탕으로 변화를 가속해야 할 시점"이라며 "AI PC와 차세대 프린팅 솔루션을 통해 고객의 생산성과 보안을 한단계 끌어올리는 동시에 한국 시장에서 HP의 리더십을 강화해 나가겠다"고 했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

