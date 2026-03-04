코웨이, '아이스 스탠드 3.0' 정수기 출시

공간 및 사용 효율성 강화

코웨이는 스탠드형 얼음정수기 '아이스 스탠드 3.0'을 출시했다고 4일 밝혔다.

아이스 스탠드 3.0은 다중이용시설에서 공간 활용성을 높이고 부족함 없이 얼음을 제공할 수 있도록 제품 크기는 줄이고 제빙 성능은 강화했다. 기존 모델 대비 약 11% 부피를 줄여 가로 33cm의 슬림한 디자인이 적용됐다. 얼음 저장고는 3kg, 일일 제빙량은 두 배로 늘어난 13.6kg을 구현해 하루에 최대 약 1246개의 얼음을 생성한다. 16분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속 제빙 기술력을 탑재해 전작 대비 약 23% 빠른 속도로 얼음을 공급한다.

코웨이 '아이스 스탠드 3.0 정수기' 페블 그레이. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

물을 받는 추출구 부분의 효율성과 편의를 높였다. 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출 공간은 27cm로 넓어져 긴 물병도 기울이지 않은 채로 안정감 있게 올려두고 편리하게 사용할 수 있다. 얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능이 적용돼 각각 받아야 하는 번거로움을 없앴으며, 3단계 맞춤 추출(약 500mL, 700mL, 1L)로 필요한 용량만큼을 원터치로 간편하게 선택할 수 있다.

위생 역시 강화했다. 4중 UV 살균 기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해주며 작동 상황은 전면 화면을 통해 한 눈에 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수탱크 등은 간편하게 분리되어 손쉽게 세척할 수 있다.

아이스 스탠드 3.0 정수기는 RO 필터 시스템을 통해 중금속, 박테리아 등 물속에 녹아있는 유해 물질뿐 아니라 노로바이러스, 대장균 등도 제거할 수 있다. 이 외에도 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 줄였다.

색상은 ▲포슬린 화이트 ▲페블 그레이 총 2가지로 실내 공간과 인테리어에 따라 선택할 수 있다.

코웨이 관계자는 "풍부한 얼음과 손쉬운 위생관리 기능, 높은 전력 효율로 실용성을 극대화한 만큼 스탠드형 얼음정수기의 새로운 기준이 될 것으로 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



