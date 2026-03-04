SM그룹 우오현 회장, 여주대 발전기금 23억원 기탁

장학금·교육 인프라 개선에 기탁

우오현 SM그룹회장이 삼라희망재단을 통해 여주대학교에 발전기금 23억원을 기탁했다.

우오현 SM그룹 회장. SM그룹 제공

4일 SM그룹에 따르면 이번 발전기금은 지난 2024년 11월 33억원에 이은 두 번째 기탁이다. 우 회장이 최근 5년간 장학금과 교육 인프라 개선 등의 명목으로 여주대에 기부한 누적액은 총 100억원을 넘어섰다.

앞서 우오현 회장은 2022년부터 신입생 전원을 대상으로 10억원 안팎의 장학금을 기부해왔다. 2024년 12월에는 여주대의 기숙사, 강의실 등 개보수를 통한 학생들과 교직원들의 편익 증진을 위해 65억원 규모 투자를 결정한 바 있다.

새 학기 개강을 앞두고 지난달에는 전체 신입생 1141명에 다시 1인당 100만원씩 장학금을 지급하는 한편, 고물가 여파 속 학생들이 점심과 저녁 식사를 3000원에 해결할 수 있도록 5억원의 식비를 지원하기도 했다. 우오현 회장은 지역 대학의 교육 경쟁력 강화와 이에 따른 지역경제 활성화에 관심을 가져온 것으로 알려졌다.

SM그룹 관계자는 "(우오현 회장이) 스스로 어려운 환경 속에서 대학에 합격하고도 진학의 꿈을 접어야 했던 학창시절 경험이 있다 보니 학생들의 어려움에 공감하는 바가 크다"며 "지역사회가 교육 활성화와 인재 양성으로 더욱 활기를 띨 수 있도록 지원을 다각적으로 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



