[포토] 진동면 동촌 냇가서 타오르는 달집태우기

경남 창원특례시 마산합포구 진동면 동촌 냇가에서 정월 대보름달을 맞아 시민들이 무사 안녕과 풍요를 기원하는 달집태우기로 액운을 물리치고 있다.





