한국타이어, '2025 프로액티브 어워즈' 개최…임직원 혁신 격려

‘프로액티브 컬처’ 기반 글로벌 리더 육성

한국타이어앤테크놀로지는 3일 대전 유성구에 위치한 하이테크 연구소 한국테크노돔에서 '2025 프로액티브 어워즈'를 개최하고 탁월한 성과를 낸 조직 구성원을 격려했다고 4일 밝혔다.

'프로액티브 어워즈'는 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 경영철학 핵심 '프로액티브 컬처'를 조직 전반에 내재화하기 위한 대표적 프로그램으로 2007년 첫 시행 이후 올해로 19회째다.

이번 시상식에는 어워즈를 수상한 글로벌 임직원과 가족, 본사 관계자 등 100여명이 참석한 가운데, '리더십', '챌린지', '퍼포먼스', '이노베이션' 등 4개 부문에 대한 시상이 진행됐다. 한국타이어는 각 부문에서 최고의 성과를 거둔 총 10개 팀과 개인을 선정해 트로피와 최대 2000만원의 상금을 수여했다.

한국타이어 관계자는 "끊임없는 도전과 혁신을 통해 미래 모빌리티 산업을 선도하는 '프로액티브 리더'로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하고 있다"며 "프로액티브 어워즈를 통해 구성원 간의 건전한 경쟁을 유도함으로써 개인의 역량 발전과 조직의 업무 혁신을 이끌어 나가도록 동기를 부여하고 있다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



