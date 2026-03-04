본문 바로가기
동아제약, 물 없이 먹는 파우더 감기약 '판피린타임 산제' 출시

이성민기자

입력2026.03.04 09:34

소량의 침으로도 입에서 녹아

동아제약은 물 없이 입에서 바로 녹는 파우더 감기약 판피린타임 산제를 출시했다고 4일 밝혔다.


판피린타임 산제는 감기 증상 발현 시 언제 어디서든 물 없이 바로 복용할 수 있는 제품이다. 주성분으로 아세트아미노펜·클로르페니라민·리보플라빈·티페피딘·DL-메틸에페드린 등을 함유해 콧물·목감기·발열·기침·근육통 등 주요 감기 증상 완화에 도움을 줄 수 있다. 설탕·색소·카페인·보존제를 첨가하지 않았으며 비타민 B2를 함유해 감기 증상 회복에 도움을 준다.

동아제약 '판피린타임 산제'. 동아제약

이번 신제품에는 오디프스(OD!FS) 특허 제형 기술을 적용해 소량의 침만으로도 입 안에서 빠르게 녹는다. 약물을 미세 입자 구조로 설계하고 표면을 특수 처리해 쓴맛을 효과적으로 차단하는 기능도 갖췄다. 레몬 향을 더해 소비자 기호도를 높였으며 만 2세 이상부터 고령층까지 복용할 수 있다.

동아제약 관계자는 "판피린타임 산제는 특수 제형 기술을 적용해 입 안에서 빠르게 녹고 쓴맛이 적어 감기 증상이 있을 때 언제 어디서나 부담 없이 복용할 수 있는 감기약"이라며 "판피린은 다양한 제형의 라인업을 확장해 맞춤형 솔루션을 제공할 것"이라 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
