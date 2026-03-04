엘리스그룹, 한·싱 AI 커넥트 서밋서 'AI PMDC' 시연

김재원 대표, 李 대통령에 직접 시연

엘리스그룹은 지난 2일 샹그릴라 싱가포르에서 이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문 기간 중 개최된 '한·싱 AI 커넥트 서밋'에서 성장 전략과 기술 혁신 사례를 발표했다고 4일 밝혔다.

이날 행사에서 김재원 엘리스그룹 대표는 '미래 AI 리더와의 대화' 세션에 참여해 싱가포르 투자를 통한 글로벌 사업 확장 경험을 공유했다.

김재원 엘리스그룹 대표가 이재명 대통령 앞에서 모듈형 데이터센터 '엘리스 AI PMDC' 시연을 진행했다. 엘리스그룹 AD 원본보기 아이콘

엘리스그룹은 싱가포르를 글로벌 진출의 전략적 거점으로 삼고, 현지 파트너십 강화와 기술 수출을 적극적으로 추진해왔다. 현재 엘리스그룹은 ▲싱가포르 교육부 디지털 교과서 개발 프로젝트 수주 ▲국방부 산하 '캡 비스타(Cap Vista)'와 AI 교육 파트너십 체결 ▲공공 및 민간 영역 AI 교육 솔루션 공급 등 사업을 진행하고 있다.

엘리스그룹은 행사장 내 전시 부스를 마련하고, AI 인프라 솔루션인 모듈형 데이터센터 '엘리스 AI PMDC(Portable Modular Data Center)'를 대통령 앞에서 직접 시연했다. 엘리스 AI PMDC는 고성능 NPU 및 GPU 서버를 효율적으로 운영할 수 있는 이동형 데이터센터로, 대규모 인프라 구축이 어려운 환경에서도 신속하게 AI 연산 자원 제공이 가능하다.

김재원 대표는 "싱가포르에서의 성공적인 투자와 성장 경험을 바탕으로 엘리스 AI PMDC와 같은 차별화된 인프라 솔루션을 글로벌 시장에 공급하며 AI 생태계를 선도하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>