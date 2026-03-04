"채용, 제안받는 시대"…잡코리아, 이직제안 연간 1200만건

맥락 기반 채용 매칭

AI 에이전트·비즈센터 론칭 예정

잡코리아는 지난해 연간 입사제안 건수 1200만 건 이상을 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 3년 전과 비교해 31.3% 증가한 수치다. 기업이 인공지능(AI)과 데이터를 기반으로 적합 인재를 선제적으로 탐색해 수시로 채용하는 트렌드가 본격화됐다는 분석이다.

기업 규모별로는 중소기업(62%)에서 가장 활발히 제안했으며 대기업(24%, 계열사 포함), 중견기업(13%) 순이었다. 직급별로는 사원(24.7%), 대리(13.6%), 과장(9.8%) 순으로 연차가 낮을수록 더 자주 스카우트 제안을 받았다. 1인 평균 입사 제안 수신 건수는 8.1회로 나타났고, 가장 많은 제안을 받은 인재는 최고 770회까지 오퍼를 받기도 했다.

잡코리아는 AI 기반 추천 알고리즘을 통해 기업과 구직자 간 매칭 정밀도를 지속적으로 높여왔다. 최근 잡코리아 메인을 개편하며 차세대 개인화 추천 시스템 'AI 추천 3.0' 고도화를 적용, 관심 공고 클릭률과 입사 지원 비율이 이전 버전 평균 대비 약 300% 급증하는 성과를 확인했다. 단순 노출을 넘어 실제 행동으로 이어지는 성공 확률 중심의 채용 경험을 만들고 있다는 평가다.

잡코리아는 올 상반기 중 추론 기반 대화형 인재 탐색 AI 솔루션 '탤런트 에이전트(Talent Agent)', 잡코리아와 알바몬 채용 진행 상황을 통합 관리하는 '하이어링 센터' 출시를 통해 제안받는 채용으로의 전환을 가속한다는 방침이다.

윤현준 잡코리아 대표는 "연간 입사 제안 1200만 건이라는 지표는 잡코리아가 기업 인사 담당자 사이에서 핵심 인재를 확보하는 독보적인 채널로 활용되고 있다는 방증"이라며 "지원이 몰리는 플랫폼을 넘어, 기업이 효율적으로 인재를 탐색할 수 있는 채용 환경을 만드는 것이 다음 목표"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>