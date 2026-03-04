본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다

김영원기자

입력2026.03.04 08:55

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권 삼성전자 1주 당첨 신규 고객 유치 이벤트를 다음 달 30일까지 진행한다.


4일 키움증권에 따르면 이벤트 기간 중 생애 최초로 키움증권 비대면 계좌를 개설하는 고객에게 삼성전자 주식 등을 추첨해 제공한다. 은행을 통해 개설된 계좌가 있는 경우에는 대상에서 제외된다.

키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다
AD
원본보기 아이콘

이벤트 신청 고객은 10% 확률로 삼성전자 주식 1주를 받는다. 삼성전자 주식에 당첨되지 않더라도 90% 확률로 국내주식 매수쿠폰 3만원, 카카오톡 5회 공유 시 매수쿠폰 1만원을 추가로 받을 수 있다. 국내주식 매수쿠폰은 개설한 계좌에 등록해 국내주식 매수 시 사용할 수 있다.


당첨된 경품은 다음 달 30일까지 키움증권 앱을 통해 비대면 위탁종합계좌 개설을 완료해야 최종 확정된다. 삼성전자 주식은 계좌 개설일 및 당첨일로부터 1개월 이내 신규 비대면 계좌로 지급된다. 국내 주식 매수쿠폰은 이벤트 종료 후 2주 이내 지급된다.


이번 이벤트는 주가 변동에 따라 예산이 조기 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 키움증권 모바일 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목[넥스트레이드 1년]③ "퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

캐나다 60조 잠수함 사업, 韓·獨 분할 발주 가능성

새로운 이슈 보기