기보, 한양대 에리카와 글로벌 창업기업 육성 '맞손'

기술보증기금은 한양대학교 에리카와 경기 안산시 에리카 학연산 클러스터 지원센터에서 '지역산업 및 글로벌 창업기업 육성을 위한 업무협약'을 체결했다고 4일 밝혔다.

오은식 기보 인천지역본부장(왼쪽)과 유종석 ERICA 산학협력단장이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 네트워크와 전문 역량을 연계해 지역 중소기업의 기술이전 및 사업화를 촉진하고, 창업기업의 글로벌 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위한 협력기반을 구축하고자 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲창업기업 대상 정책금융 프로그램 운영 ▲글로벌 진출 연계 프로그램 기획·운영 ▲보유 자원 연계 및 정보 공유체계 구축 등 다양한 협력사업을 추진할 예정이다. 또 기업과 대학 연구소 간 기술 매칭을 강화해 지역 기술기업의 성공적인 기술이전과 사업화를 적극적으로 뒷받침할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 유망 기술창업기업에 대한 성장 단계별 맞춤 지원을 확대하고, 글로벌 진출을 위한 실질적 지원체계를 마련해 기술 중심의 혁신성장 생태계 조성에 기여하기로 했다.

오은식 기보 인천지역본부장은 "이번 협약은 산학협력을 기반으로 지역 기술창업기업이 보다 안정적인 성장환경에서 글로벌 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 지역 기반의 개방형 혁신 생태계를 활성화하고, 중소벤처기업의 혁신역량 강화를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.





