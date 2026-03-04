"2026년은 히트펌프 보급 원년"…정부, 설치비 70% 지원

김성환 기후부장관, 이해관계자 간담회

"기존 난방 종사자는 산업 전환 지원"

태양광이 설치된 단독주택에 히트펌프를 설치할 때 정부가 비용의 70%를 지원하기로 했다. 정부는 올해를 '난방 전기화의 원년'으로 삼고 히트펌프 보급에 적극 나선다는 방침이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 4일 오전 서울 여의도 FKI타워에서 히트펌프 이해 관계자 간담회를 갖고 이같은 내용의 히트펌프 보급 활성화 방안, 난방 전기화 사업 추진 방향, 히트펌프 기술개발 과제, 히트펌프 산업 전환 지원 방향 등을 공개했다.

이날 간담회에는 삼성전자, LG전자, 경동나비엔, 대성히트에너시스, 센추리, 오텍 케리어 등 국내 히트펌프 제조사 6개사를 비롯해 히트펌프 설치기업, 축열조 제조사, 가상발전소(VPP) 사업자 등 업계가 참여했다.

앞서 전날 국무회의에서 '재생에너지법 시행령' 개정안이 의결돼 공기열이 재생에너지의 하나로 공식 포함됨에 따라 기존 지열, 수열과 함께 공기열 히트펌프를 보급할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다. 기후부는 "2026년을 난방 전기화의 원년으로 삼고 난방 전기화 보급 사업을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

정부는 보급 초기인 점을 감안해 올해에는 제주, 경남 등 온난 지역을 중심으로 태양광이 설치된 단독 주택을 대상으로 보급을 지원할 계획이다. 히트펌프 설치비의 70%(국비 40%, 지방비 30%)를 지원받을 수 있다. 정부는 국내 산업 경쟁력 강화를 위해 일정 수준 성능을 담보할 수 있는 히트펌프에 대해서만 지원할 방침이다.

김성환 기후부 장관은 "2026년을 기점으로 히트펌프 보급 활성화에 속도를 내어 내수 시장을 탄탄히 다지고 이를 바탕으로 우리 기업들이 세계 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 지원하겠다"며 "기존 난방 산업 종사자들이 소외되지 않도록 산업 전환 지원도 함께 챙기겠다"라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



