본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 안경 만지는 김영훈 고용노동부장관

조용준기자

입력2026.03.04 08:32

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 안경 만지는 김영훈 고용노동부장관
AD
원본보기 아이콘

김영훈 고용노동부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개정 노동조합법 시행 관련 관계장관회의에 참석, 발언에 앞서 안경을 만지고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목[넥스트레이드 1년]③ "퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

전산에 '보유주택 수' 없어…다주택 규제 '통계' 정비 과제

새로운 이슈 보기