네이버웹툰 美 본사, 지난해 매출 14억 달러…영업손실 37% 축소

이종길기자

입력2026.03.04 08:17

4분기 매출 하락…유료 이용자는 증가
올해 디즈니 만화 전용 플랫폼 구축
자사 인기작 영상화 등 IP 사업 확장

김준구 웹툰엔터테인먼트 대표

김준구 웹툰엔터테인먼트 대표

네이버웹툰 미국 본사 웹툰엔터테인먼트는 지난해 매출 13억8271만 달러를 거뒀다고 3일 공시했다. 전년보다 외형을 2.5% 키웠다. 영업손실은 6351만 달러로, 36.9% 줄었다. 조정 상각 전 영업이익은 1944만 달러를 기록했다. 반면 순손실은 3억7339만 달러로, 전년보다 두 배 이상 급증했다.


연간 실적 개선은 지식재산(IP) 비즈니스가 이끌었다. IP 부문 매출이 31.8% 급증했고, 유료 콘텐츠가 0.4% 상승했다. 광고 매출은 1.1% 떨어졌다.

지난해 4분기 단일 실적은 다소 주춤했다. 전 부문 매출이 동반 하락하며 3억3069만 달러를 기록했다. 전년 같은 기간보다 6.3% 감소했다. 영업손실은 1324만 달러로, 적자 폭을 52.2% 축소했다. 수익성 둔화에도 핵심 지표인 월간 유료 이용자는 한국과 글로벌 시장에서 각각 3.3%와 5.6% 추가 확보하며 충성 고객층을 다졌다.


웹툰엔터테인먼트는 올해 글로벌 IP 사업 확장에 역량을 집중한다. 지난해 월트디즈니컴퍼니와 체결한 협약에 따라 마블·스타워즈 등 만화 3만5000편을 제공하는 신규 플랫폼을 구축한다. 디즈니 IP를 활용한 오리지널 웹툰도 연내 선보인다. 더불어 '다크 문', '로어 올림푸스' 등 자사 인기 웹툰을 애니메이션과 실사 드라마로 직접 제작해 수익 다각화를 꾀할 계획이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
