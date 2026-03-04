본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

삼척시, 고향사랑기부제 답례품 7종 추가 선정…지역 특산품 품목 확대

이종구기자

입력2026.03.04 08:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 고향사랑기부제 활성화를 위해 2026년 상반기 답례품 및 공급업체를 추가 선정했다.

고향사랑기부제 답례품 추가 선정. 삼척시 제공

고향사랑기부제 답례품 추가 선정. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 지난 1월 지역 업체를 대상으로 공개 모집을 실시한 뒤, 답례품선정위원회 심의를 통해 5개 업체, 7개 답례품을 최종 선정했다.


삼척에서 재배한 땅콩을 가공한 구운땅콩, 지역 해역에서 어획해 급속 냉동한 홍새우와 오징어, 오란다·약과·씨앗강정으로 구성한 수제 강정세트, 지역 영화관에서 사용할 수 있는 영화관람권과 팝콘 세트, 지역산 콩을 활용해 만든 발효콩 버터바와 발효콩 분말 세트 등이 선정됐다.

시는 이번 추가 선정을 통해 답례품 구성을 한층 다양화함으로써 기부자 만족도를 높이고, 지역 농·수산업과 소상공인 매출 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.


삼척시 관계자는 "지역의 우수한 자원을 활용한 답례품을 지속적으로 발굴해 고향사랑기부제 참여를 확대하고 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목[넥스트레이드 1년]③ "퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

전산에 '보유주택 수' 없어…다주택 규제 '통계' 정비 과제

새로운 이슈 보기