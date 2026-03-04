[미국-이란 전쟁]"첨단 무기 아직 남았다"…이란, 트럼프 '무력화' 주장에 장기전 예고

트럼프 "이란 무력화" 주장에

"더 오래 공격적으로 방어" 반박

미국과 이스라엘의 공격에 맞서 나흘째 무력 대응 중인 이란이 첨단 무기가 아직 남아있다며 강한 항전 의지를 표명했다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 레자 탈라에이-니크 이란 국방부 대변인은 "우리는 적들이 선포한 전쟁 계획보다 더 오래 방어하고 공격적 방어를 할 능력이 있다"고 3일(현지시간) 말했다. 그는 "우리가 가진 첨단 무기와 장비를 처음 며칠 만에 모두 전개하지 않을 것"이라고 강조했다.

이 같은 이란 국방부의 발언은 자신들의 전력이 급격히 무력화하고 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 반박하는 차원인 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 자리에서 이란 상황에 대해 "그들은 해군이 없으며, 해군은 무력화됐다. 공군도 무력화됐다"고 말했다.

이어 "공중 탐지 능력도 무력화됐고 레이더도 무력화됐다. 거의 모든 것이 무력화됐다"며 "그래서 어떻게 되어야 할지 봐야겠지만, 우리는 매우 잘해내고 있다"고 했다. 또 "그들의 미사일 보유량은 급격히 줄어들고 있다"고 덧붙였다.

앞서 이란은 전날 밤부터 이날 새벽까지 미사일과 드론 등을 동원해 사우디아라비아의 미국 대사관을 공격하는 등 미국과 이스라엘의 공세에 맞서 보복을 이어갔다.

또 이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 저녁 새로운 미사일을 동원해 이스라엘을 상대로 일제 공격에 나섰다고 밝혔다.

IRGC는 성명을 통해 미국과 이스라엘의 침략에 대한 보복으로 진행된 '진정한 약속 4'(Operation True Promise 4)의 16번째 작전이 시작됐다면서 "우주군이 다수의 미사일과 드론으로 점령지(이스라엘을 지칭)의 심장을 겨눌 것"이라고 말했다.





