조선 전기 조형미 품은 '봉선사 동종' 국보 된다

이종길기자

입력2026.03.04 09:00

예종이 부왕 명복 빌며 제작
원위치 지킨 유일한 왕실 대형 동종

남양주 봉선사 동종

남양주 봉선사 동종

조선 전기 동종 양식의 완성작이 국보로 승격된다. 국가유산청은 1963년 보물로 지정한 '남양주 봉선사 동종'을 국가지정문화유산 국보로 지정한다고 4일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 절차를 마무리한다.


이 동종은 조선 제8대 국왕 예종이 부왕의 명복을 빌고자 봉선사를 창건하며 제작했다. 조형적으로 중국 양식을 일부 수용하면서 고유의 문양 요소를 반영해 조선시대 동종의 전형으로 평가된다.

종 제작 배경과 장인 등을 적은 주종기는 강희맹(1424~1483)이 짓고 정난종(1433~1489)이 썼다. 기록에 담긴 일부 장인은 흥천사명 동종과 옛 보신각 동종 제작에도 참여했다.


봉선사 동종은 조선 전기 왕실이 발원한 대형 동종 가운데 유일하게 자리를 옮기지 않았다. 제작 당시 봉안처인 봉선사 종각을 그대로 지키고 있다. 보존 상태도 균열이나 구조적 결함 없이 탁월하다.


국가유산청은 "조선시대 동종 양식의 기준을 제시한다는 점에서 국보로 지정해 보호할 필요가 있다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
