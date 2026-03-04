본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

한국의집 8개월 단장 마치고 11일 재개관…전통문화 거점 도약

이종길기자

입력2026.03.04 09:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한옥 본관·정원 전면 개보수
궁중음식 보급·고호재 상표 강화

한국의집 본관 로비

한국의집 본관 로비

AD
원본보기 아이콘

국가유산청과 국가유산진흥원은 8개월간 공간을 정비한 한국의집을 오는 11일 재개관한다. 한옥 본관과 별채, 야외 정원 조경을 전면 개보수해 색다른 전통미를 제공한다.


1957년 영빈관으로 출발한 한국의집은 그간 전통 한식과 문화를 꾸준히 보급했다. 특히 조희숙 조리 고문과 김도섭 국가유산진흥원 한식연구팀장이 고조리서와 전국 식자재를 연구해 한식 발전을 주도했다. 지난해 블루리본 서베이 최고 등급을 획득했고, 서울미식 100선에 2년 연속 이름을 올렸다.

국가유산진흥원은 재개관을 기점으로 한국 음식 보급을 확대한다. 고조리서와 제철 식자재 기반의 궁중음식을 선보이고, 한식 연구 조리서를 펴낸다. 더불어 궁중 다과 상표 '고호재'를 앞세워 차 제품군을 시판하고, 포장 상품 판매를 늘린다. 한옥의 'ㅁ'자 배치구조를 재해석한 새 상표 이미지(BI)도 내놓는다. 국가유산청 관계자는 "전통문화의 거점 공간으로 키우겠다"고 말했다.


한국의집 청우정(별채)

한국의집 청우정(별채)

원본보기 아이콘

9일 열리는 개관식에는 허민 국가유산청장과 주한대사 등이 참석한다. 정식 영업은 11일부터 시작한다. 예약은 캐치테이블 애플리케이션이나 전화로 접수한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]폭발한 소액주주, 하얗게 질린 '곰표'… 6조원 담합 청구서에 대한제분 최대 위기 [단독]폭발한 소액주주, 하얗게 질린 '곰표'… 6조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

캐나다 60조 잠수함 사업, 韓·獨 분할 발주 가능성

새로운 이슈 보기