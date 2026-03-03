이녹스첨단소재, 방위산업용 회로기판 소재 공급…“특수 소재 시장 공략 가속화”

스페셜티 소재 전문기업 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 33,950 전일대비 1,000 등락률 -2.86% 거래량 452,205 전일가 34,950 2026.03.03 14:36 기준 관련기사 [특징주]이녹스첨단소재, 스페이스X 핵심소재 공급…美 "스타링크, 게임체인저"삼성·애플 폴더블 기대감에 고공행진하는 부품주[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, OLED 소재 실적 예상치 뛰어넘어" 전 종목 시세 보기 close 는 국내 대표 방위산업 기업의 유도무기 체계에 사용되는 회로기판용 핵심 소재를 공급하며 방위산업 시장 공략에 나선다고 3일 밝혔다.

이녹스첨단소재는 회로기판 제조사를 통해 국내 대표 방위산업 기업의 유도미사일용 회로기판 소재인 본딩시트 및 커버레이 샘플 공급을 시작했다.

이번에 공급된 소재는 유도미사일 내부 회로기판의 적층, 절연 및 보호를 담당하는 핵심 부품이다. 정밀 타격 체계의 두뇌 역할을 하는 방산용 소재는 극심한 온도 변화와 강력한 외부 충격 등 가혹한 환경에서도 회로기판의 성능을 완벽하게 유지해야 하므로, 최고 수준의 내구성과 신뢰성이 필수적이다.

이녹스첨단소재가 스페이스X향 소재를 다년간 공급한 바 있어 이번 공급을 통해 최첨단 정밀 로켓 소재 분야에서 높은 수준의 소재 기술력을 갖췄음을 다시 한번 입증했다.

이녹스첨단소재 관계자는 "이번 방산 소재 공급은 기술 진입장벽이 높은 고부가가치 산업으로 사업 포트폴리오를 확장하는 계기가 될 것"이라며 "우주항공 등 초고신뢰성이 요구되는 차세대 특수 소재 시장을 집중 공략해 글로벌 특수 소재 분야의 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



