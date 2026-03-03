본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구행복진흥원, 부패방지경영시스템 인증 최초 획득

영남취재본부 구대선기자

입력2026.03.03 13:54

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구행복진흥원은 한국경영인증원(KMR)으로 부터 부패방지경영시스템 국제표준(ISO37001) 인증을 최초로 취득했다고 3일 밝혔다.


이번 인증은 기관 설립 이후 처음으로 부패방지경영체계를 국제 기준에 맞춰 구축하고, 전사적 리스크 관리와 윤리 통제 시스템을 체계화한 성과라는 점에서 의미가 크다.

부패방지경영시스템 인증 현판

부패방지경영시스템 인증 현판

AD
원본보기 아이콘

대구행복진흥원은 이번 인증을 위해 전 부서 대상 부패 리스크 진단을 시행하고, 이해충돌 관리체계 고도화, 부패 취약분야 점검 강화, 내부신고 절차 정비, 임직원 맞춤형 청렴교육 확대 등을 추진했다. 또한 부패방지 전담조직을 필두로 상시 점검체계를 구축해 제도가 실제 운영되도록 실행력을 강화했다.

대구행복진흥원은 "이번 인증은 기관의 청렴·윤리경영 수준을 국제 기준에 맞춰 체계화한 성과"라며 "앞으로도 투명하고 책임 있는 운영을 통해 시민 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.


향후 내부통제 시스템 고도화, 데이터 기반 위험관리 강화, 청렴문화 확산 활동을 지속 추진해 지역사회 신뢰기반을 더욱 공고히 할 계획이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기