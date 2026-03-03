대구행복진흥원, 부패방지경영시스템 인증 최초 획득

대구행복진흥원은 한국경영인증원(KMR)으로 부터 부패방지경영시스템 국제표준(ISO37001) 인증을 최초로 취득했다고 3일 밝혔다.

이번 인증은 기관 설립 이후 처음으로 부패방지경영체계를 국제 기준에 맞춰 구축하고, 전사적 리스크 관리와 윤리 통제 시스템을 체계화한 성과라는 점에서 의미가 크다.

대구행복진흥원은 이번 인증을 위해 전 부서 대상 부패 리스크 진단을 시행하고, 이해충돌 관리체계 고도화, 부패 취약분야 점검 강화, 내부신고 절차 정비, 임직원 맞춤형 청렴교육 확대 등을 추진했다. 또한 부패방지 전담조직을 필두로 상시 점검체계를 구축해 제도가 실제 운영되도록 실행력을 강화했다.

대구행복진흥원은 "이번 인증은 기관의 청렴·윤리경영 수준을 국제 기준에 맞춰 체계화한 성과"라며 "앞으로도 투명하고 책임 있는 운영을 통해 시민 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

향후 내부통제 시스템 고도화, 데이터 기반 위험관리 강화, 청렴문화 확산 활동을 지속 추진해 지역사회 신뢰기반을 더욱 공고히 할 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



