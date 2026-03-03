김해시, 올해부터 인제대도 '천원의 아침밥'

김해대에 이어 지원 확대

경남 김해시가 김해대학교에 이어 2026학년도부터 인제대학교에서도 '천원의 아침밥' 지원사업을 시행한다.

시는 지역 대학과 손잡고 대학생들의 건강 증진과 고물가 영향으로 위축된 쌀의 소비 촉진을 위해 추진 중인 대학생 천원의 아침밥 지원사업을 올해부터 확대한다고 3일 밝혔다.

이 사업은 학기 중 교내 식당에서 대학생들에게 한 끼에 1000원을 받고 우리 쌀로 만든 양질의 아침 식사를 제공하는 청년 밀착형 정책이다.

올해는 국비 1억 2000만원, 도비 6000만원, 시비 6000만원 등 총 2억 4000만원이 투입돼 학생 1인당 1식 기준 5000원 수준의 식단이 제공된다.

학생이 1000원을 내면 나머지는 정부와 지자체가 공동으로 지원한다.

김해대는 2024년부터 참여해 안정적으로 운영 중이며, 올해부터는 인제대가 참여해 철저한 위생관리와 균형 잡힌 식단 운영으로 사업을 이어나간다.

정영신 시 농업정책과장은 "천원의 아침밥 사업은 청년들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 정책이자, 쌀 소비 확대, 지역농업 활성화에 이바지하는 실질적인 지원책"이라며 "미래세대인 대학생들의 건강한 식습관 형성을 돕고 농가 경제에도 보탬이 될 수 있도록 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.





