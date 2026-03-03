"시민 안전에 최선" … 창원특례시, 신규 소방공무원 26명 임용식 개최

현장 중심 안전 역량 강화 다짐



경남 창원특례시는 3일 시민홀에서 신규 소방공무원 임용식을 열었다.

창원특례시, 신규 소방공무원 26명 임용식 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이번에 임용된 신규 소방공무원은 총 26명으로, 일반 소방 17명, 구급 7명, 소방 관련학과 1명, 소방정 기관사 1명이다.

임용장 수여 후 신규 소방공무원 대표는 선서를 통해 "소방공무원으로서의 긍지와 사명감을 가지고 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

이번에 임용된 신규 소방공무원들은 지난해 채용시험에 합격하여 24주간 광주소방학교에서 소방업무 수행에 필요한 기초지식과 현장실무(화재·구조·구급) 교육을 이수했다.

특히 시는 이번 신규 인력 충원을 통해 119구급 출동 대응력 향상과 재난 현장 사고 초기 대응 강화, 취약지역 안전 서비스 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "신규 소방공무원 여러분의 임용을 진심으로 축하한다"면서 "현장에서는 기본과 원칙을 지키는 것이 곧 생명과 직결되는 만큼, 끊임없는 훈련과 자기 계발로 시민에게 신뢰받는 소방공무원이 되어 달라"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>