본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]‘이란 사태 반사이익’ SK이노베이션 6%↑

임춘한기자

입력2026.03.03 09:18

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK이노베이션 이 이란 사태로 국내 정유사들이 반사이익을 얻을 것이라는 전망이 나오면서 상승세를 보이고 있다.


[특징주]‘이란 사태 반사이익’ SK이노베이션 6%↑
AD
원본보기 아이콘

3일 오전 9시15분 기준 SK이노베이션은 전 거래일 대비 6.66%(8500원) 오른 13만6200원에 거래되고 있다.

신영증권은 이날 보고서에서 "당분간 지정학적 리스크 확대에 따른 에너지 가격 상방 압력 지속될 것으로 예상한다"며 최선호주로 순수 정유업체인 S-Oil, 국내 최대 정유 설비 보유 업체인 SK이노베이션을 꼽았다.


신홍주 신영증권 연구원은 "단기적으로 국내 정유 업체들의 원유 수급 차질은 제한적이고, 한국의 전략비축유 보유일수는 글로벌 원유 순수입국 평균(144일)의 1.5배여서 이번 이슈가 장기화할 경우에도 상대적으로 유리하다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기