"용량 2배, 가격은 그대로"…애플, 아이폰 17e·아이패드 에어 공개

애플이 최신 자체 칩과 셀룰러 모뎀으로 향상된 성능에 전작과 동일한 가격으로 저가형 모델 아이폰 17e와 아이패드 에어를 선보였다.

애플은 2일(현지시간) 캘리포니아 쿠퍼티노에서 아이폰 17라인의 새로운 모델 아이폰 17e와 M4를 탑재한 아이패드 에어를 공개했다.

아이폰 17e는 애플의 자체 제작 칩으로, 3나노미터 기술이 적용된 최신 세대 A19가 탑재됐다. 6코어 CPU, 4코어 GPU를 탑재해 속도를 높이고 하드웨어 가속형 레이 트레이싱을 지원한다. 16코어로 업그레이드된 뉴럴 엔진은 애플 인텔리전스와 다른 AI 모델들의 구동률을 높인다.

셀룰러 모뎀은 최신세대 CIX를 탑재돼 C1이 탑재된 전작 대비 2배 빠른 속도를 제공한다.

배터리 성능도 향상됐다. CIX는 전력 사용량 또한 아이폰 16 프로 대비 30% 적다. 아이폰 17e는 최대 15W의 무선 충전이 가능하고, 급속 유선 충전으로 30분 안에 최대 50%를 충전할 수 있다.

이번 제품에는 48MP 퓨전 카메라로 광학 2배 망원 기능이 제공돼 4K 돌비 비전 동영상을 촬영할 수 있다.

색상은 블랙, 화이트, 소프트 핑크 3종이다. 기본 저장 용량은 256GB와 512GB로, 전 세대의 128GB 옵션을 없애고 기본 용량을 올렸다. 이는 이전 세대 대비 2배 늘어난 용량을 99만원의 동일한 기본 가격에 제공하는 셈이다.

애플은 새로운 아이패드 에어 또한 공개했다. M4가 탑재된 이번 모델은 전작 대비 30% 빨라졌고, 향상된 통합 메모리와 메모리 대역폭으로 AI 작업에서도 성능을 높였다.

아이패드 에어는 11인치, 13인치로 출시되며, 색상은 블루, 퍼플, 스타라이트, 스페이스 그레이 4가지이다. 가격은 11인치는 94만9000원, 13인치 124만9000원으로 전작과 동일한 가격에서 시작된다.

이번 제품들은 4일부터 사전 주문할 수 있고, 11일에 정식 출시된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



