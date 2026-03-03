집 사기 더 어려워진다…주담대 금리 14개월만 '최고' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①1월 은행 주담대 평균 금리, 4.29%…"2년만에 최대"

②삼성 이재용 주식재산 40조 돌파…8개월 만에 26조↑

③한전·한수원 '국제 중재' 국내로 옮기나…정부, 이관 권고

MARKET INDEX

○뉴욕증시 美-이란 전쟁에도 보합권 혼조 마감

○지정학적 불확실성 확대…금값 급등·달러도 강세

○이란 호르무즈 해협 봉쇄에 유가 7% 급등

TOP 3 NEWS

■ "안그래도 집 사기 힘든데 더 오른다고?" 주담대 금리 2년새 최고치 찍었다 ○주담대 연 4.29%…전월 대비 0.06%포인트↑

○시장금리 상승에 4개월 연속 올라

○주담대 고정금리 비중, 한달 만에 11%포인트 하락

■ '효자손' 삼성전자 질주에…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극 ○한국 CXO연구소 조사 결과

○삼성가 4명 주식가치 91조 상회

○10조 클럽 멤버 8명으로 늘어

■ "1조원대 원전 공사비 갈등, 국내서 풀어라"…정부, 한전·한수원 중재 이관 권고 ○바라카 원전 정산 분쟁 장기화에 비용·기술 유출 우려 확산

○LCIA(영국)서 KCAB(한국)로 변경 주문

○공공기관 배임 부담에 협의체 해법 모색

그래픽 뉴스 : 일평균 거래대금 23조·첫 흑자…숫자로 본 성적표

○5.1배 폭증한 거래대금

○프리·애프터마켓 수요 흡수

○수수료 인하 경쟁 '메기 효과'

the Chart : 수백개 자산에 동시 투자해 위험 분산…ETF 여러 개 담는 EMP펀드 인기

○EMP 펀드 설정액 1년 새 77.30% ↑

○ETF 여러 개 투자…안정적 분산투자 효과

○"투자 피로감 해소가 매력적 작용"

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수(2월)

08:50 일본 자본지출(YoY) (4분기)

17:00 스페인 실업률 변화(2월)

19:00 영국 봄 예산 전망보고서

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▼ 3 ℃) ｜최고기온 : 12℃( ▲ 5 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







