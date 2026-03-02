김정관 산업장관, 싱가포르 진출기업 만나 "교역 다변화·제조 AI 협력 확대"

COMPASS 제도 등 기업 애로 청취

한·싱 제조 AI 협력 MOU 체결

소비재·첨단제조 협력 확대

김정관 산업통상부 장관은 2일 이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문과 연계해 현지에서 싱가포르 진출 기업들과 간담회를 개최하고 교역 다변화 및 제조 인공지능(AI) 협력 확대 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 CJ, 현대자동차, 포스코인터내셔널, LG전자, 롯데면세점, 셀트리온 등 식품·유통·자동차·바이오·첨단 제조 분야 9개 기업이 참석해 현지 경영 과정에서 겪는 애로사항과 주요 현안을 공유했다.

한·싱가포르 교역은 2025년 309억달러를 기록하며 2022년 이후 다시 300억달러를 넘어서는 등 확대 흐름을 보이고 있다. 다만 반도체(76억7300만달러), 석유제품(58억5400만달러), 제조용 장비(23억1400만달러) 등 일부 품목이 전체 교역의 약 51%를 차지하는 등 품목 편중 현상이 나타나고 있다.

이에 산업부는 K-라이프스타일을 기반으로 소비재 수출 저변을 확대하는 한편, 제조 인공지능 전환 전략인 'M.AX(Manufacturing AX)'를 양국 협력의 핵심 축으로 설정해 교역과 산업 협력의 지평을 넓혀 나간다는 방침이다.

참석 기업들은 싱가포르가 내수 시장 규모는 작지만 아세안 소비 트렌드와 시장 변화를 선제적으로 점검할 수 있는 '테스트 마켓' 역할을 해왔다고 평가했다. 특히 높은 국민소득과 소비 트렌드를 선도하는 경제·상업 중심지로서 아세안 협력 다변화를 위한 전략적 거점이 될 수 있다고 강조했다.

기업들은 현지 고용허가 발급 시 적용되는 COMPASS(Complementarity Assessment Framework) 제도로 인해 주재원 채용 및 파견에 어려움이 있다고 토로했다. 학력 기준 대학 목록에 한국 대학 반영 범위를 확대해 달라는 건의도 나왔다. 현대차 혁신센터(HMGICS)는 현재 진행 중인 프로젝트가 싱가포르 정부 인센티브를 받고 있는 만큼, 지원이 안정적으로 지속될 수 있도록 협조를 요청했다.

김 장관은 기업들의 애로를 듣고, 같은 날 탄시렝 싱가포르 통상산업부 장관과의 조찬 면담에서 관련 내용을 직접 설명하며 제도 개선을 위한 협조를 요청했다고 밝혔다. 이어 간담회에서 제기된 의견을 토대로 기업이 체감할 수 있는 지원체계를 강화하겠다고 강조했다.

한편 한국산업기술평가관리원과 싱가포르 제조연합회는 '한-싱가포르 M.AX 협력 MOU'를 체결하고 제조 AI 분야에서 정보 교류, 인력 양성, 공동 연구개발(R&D) 발굴 등을 추진하기로 했다. 싱가포르는 구글과 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크의 아태본부가 위치한 동시에 ST엔지니어링 등 제조 AI 활용 기업이 다수 입지해 있어, 한국의 첨단 제조 기술과 결합할 경우 시너지 효과가 기대된다.





