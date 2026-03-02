기후부 "이란 사태, 단기 전력시장 영향 제한적"

호르무즈 봉쇄 등 장기화 가능성엔 비상대응 유지

전력공기업·에너지경제연구원과 수급·해외사업 안전 점검

기후에너지환경부가이 2일 서울 종로구 한국광해광업공단 경인지사에서 이호현 2차관 주재로 중동 정세 관련 에너지 상황 점검회의를 열어 국내 전력공기업 영향 및 대응계획을 점검하고 있다. 기후에너지환경부,

이호현 기후에너지환경부 제2차관은 2일 중동 정세 불안과 관련해 "단기적으로 국내 전력시장에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 밝혔다.

이 차관은 이날 오후 전력거래소, 한국전력, 한국수력원자력, 발전5사, 에너지경제연구원 등이 참석한 가운데 '에너지상황 점검회의'를 열고 전력수급 현황과 중동 사태가 미치는 영향, 전력공기업 대응 계획을 점검했다. 이번 회의는 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 중동 지역 불확실성이 확대된 데 따른 대응 차원에서 마련됐다.

이 차관은 "현재 중동 정세가 매우 엄중한 상황"이라며 "불확실한 상황에서 에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력공급을 위해 기후부와 전력공기업이 힘을 모아 대응해야 한다"고 강조했다.

기후부에 따르면 현재까지 중동 상황이 국내 전력수급에 미치는 직접적인 영향은 없는 것으로 파악됐다. 봄철 기온 상승으로 전력수요가 감소하는 계절적 요인과 함께, 유가 상승이 전력시장의 LNG 가격에 통상 3~6개월의 시차를 두고 반영된다는 점을 고려할 때 단기 충격은 크지 않을 것이라는 분석이다.

또 발전공기업이 구매하는 유연탄과 직도입 LNG의 경우 중동산 물량이 없어 직접적인 수급 차질은 없는 것으로 확인됐다.

다만 정부는 사태 장기화 가능성에는 대비하기로 했다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 유가 급등이나 가스 도입 차질이 발생할 경우를 가정해 전력공기업과 함께 중동 지역에 대한 모니터링을 강화하고 비상대응체계를 유지하기로 했다.

중동 지역에서 한국전력 및 발전 자회사가 추진 중인 주요 사업에 대해서도 점검한 결과, 현재까지 직접적인 영향은 없는 것으로 알려졌다.

기후부는 전력공기업과 함께 에너지비상대응반을 가동해 관련 영향을 지속적으로 점검하고, 상황 변화에 따라 신속히 대응해 나간다는 계획이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



