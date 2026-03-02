본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

임달희 공주시장예비후보, '공주 미래 10년' 내걸고 캠프 출범

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.03.02 15:56

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지지자 100여 명 참석… 선거 조직 공식 가동

임달희 공주시장예비후보, '공주 미래 10년' 내걸고 캠프 출범
AD
원본보기 아이콘

임달희 충남 공주시장 예비후보가 '공주 미래 10년' 비전을 내걸고 캠프 발대식을 개최하며 본격적인 선거 체제에 돌입했다.


임 공주시장 예비후보측은 지난 달 28일 선거사무소에서 지지자와 지역 주민 약 100여 명이 참석한 가운데 캠프 발대식을 열었다고 2일 밝혔다.

'임달희와 함께! 빛나는 시민'을 주제로 열린 이번 행사는 선거 조직을 출범시키며, 지방선거를 향한 본격적인 출발을 알리는 자리로 진행됐다.


이날 행사에는 염만규 후원회장과 이정열 '빛나는 공주' 팬클럽 회장, 문옥형 공주시 민주동우회 회장 등 지역 인사들이 참석했다.


또 공주시의회 임규연·구본길 의원과 오태근 충남예총 회장, 서경오 한국연극협회 공주지부장 등 정치·문화계 인사들도 자리했다.

이밖에도 배찬식·최훈·이희룡 도의원 예비후보와 김명환·오경택·임종섭·맹주현·조휘제 시의원 예비후보, 이지은 비례대표 후보 등도 참석해 지지를 표명했다.


임 후보는 "교육·관광·농업·행정을 하나의 전략으로 묶어 공주의 미래 10년을 시민과 함께 설계하겠다"고 밝혔다.


이어 "이번 선거는 단순한 자리경쟁이 아닌 공주시의 10년의 비전 설계와 공주시민이 체감할 수 있는 체류형 관광도시, 공주학사 운영관 건립, 농가소득 20% 향상, 공공산후조리원 설립 등 아이 낳고 키우는 격정 없는 공주, 시민과 공무원이 함께 성장하는 도시로 만들겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스피 괜찮을까요[주末머니] 역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

중동에 발 묶인 한국인들…오만까지 버스타고 동남아 거쳐 한국으로

美 이란 공습에 아시아 증시 하락…日 2.7%↓·홍콩 1.2%↓

새로운 이슈 보기