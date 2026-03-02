본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"청사 미루면 혼란"…김태균 도의장, 전남·광주 '4자 협의체' 제안

호남취재본부 이준경기자

호남취재본부 심진석기자

입력2026.03.02 16:08

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특별법 통과 환영…"진짜 시험대는 지금부터"
주청사·인사권 등 통합 핵심 뇌관, 출범 전 매듭 촉구

전남도의회 김태균 의장이 지난 1일 국회 본회의의 문턱을 넘은 '전남광주통합특별시 설치 특별법'에 대해 2일 환영의 뜻을 밝히며, 성공적인 출범을 위한 핵심 과제 해결 기구로 '4자 협의체' 구성을 전격 제안했다.


이날 김 의장은 "전남과 광주가 40여 년 만에 다시 하나로 나아가는 출발점"이라며 그간 통합을 지지해 온 시·도민에게 감사를 표했다.

김태균 전남도의장

김태균 전남도의장

AD
원본보기 아이콘

그는 "하나 된 전남과 광주는 철강·석유화학 등 기반산업과 2차 전지·인공지능(AI)·반도체 등 미래 첨단산업을 중심으로 대한민국의 핵심 성장축으로 도약할 것"이라며 "지방 주도 성장을 통해 수도권 일극 체제를 극복하겠다는 정부 국정기조에 맞춰, 국가균형발전의 주역으로 새롭게 태어나는 시발점이 될 것"이라고 평가했다.


다만, 김 의장은 특별법 통과가 곧 '통합의 완성'을 의미하지는 않는다며 뼈있는 지적을 내놨다.


그는 후속 과정에서 반드시 보완해야 할 핵심 과제로 ▲주청사 및 통합의회 소재지 명시 ▲통합국립의과대학 신설 ▲농어촌 기본소득 우선 지원 ▲자치입법권 강화 ▲국세 지원 기준 명확화 등을 꼽았다. 특히 주청사와 조직·인사·예산을 포함한 행정체계 설계 문제에 대해 강한 우려를 표명했다.

김 의장은 "주청사 위치는 단순한 상징이나 지리적 문제가 아니라 권한 배분과 기능 체계를 좌우하는 통합의 핵심"이라며 "명확한 기준 없이 '통합 이후 조례로 정한다'는 식으로 미룰 경우, 오는 7월 1일 출범 시점에 사회적 혼란과 갈등이 불가피하다"고 짚었다.


이에 대한 돌파구로 김 의장은 양 시·도 집행부와 의회가 직접 머리를 맞대는 '4자 협의체(전남도지사·전남도의장·광주시장·광주시의장)'를 지체 없이 구성할 것을 촉구했다.


김 의장은 "행정 기능이 분산되고 청사 위치나 인사 권한을 둘러싼 갈등이 이어진다면 통합은 오히려 이전보다 한 발자국도 나아가지 못하는 구조적 난관에 빠질 수 있으며, 이러한 위험은 반드시 사전에 차단돼야 한다"고 거듭 강조했다.


이어 "4자 협의체를 통해 충분한 공론과 숙의를 거치고, 그 결과를 시·도민에게 투명하게 공개한 뒤 구체적인 실행계획으로 확정해 7월 1일 통합특별시 출범에 단 한 치의 차질도 없어야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스피 괜찮을까요[주末머니] 역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

중동에 발 묶인 한국인들…오만까지 버스타고 동남아 거쳐 한국으로

탈세범 연예기획사 못 차리나…대중문화산업법 발의

새로운 이슈 보기