하나은행, 軍간부 대상 '최고 연 6.0%' 적금 출시

김혜민기자

입력2026.03.02 08:30

하나은행은 국방부에서 정한 장기복무 군간부(장교 및 부사관) 대상 특화 상품인 '하나 장기간부 도약적금'을 3일 출시한다고 2일 밝혔다.

하나은행, 軍간부 대상 '최고 연 6.0%' 적금 출시
이는 지난달 24일 국방부와 군간부의 목돈 마련 및 자산형성 지원을 위한 '장기간부 도약적금 업무협약'을 체결한 데 따른 후속조치다.


이번 적금은 장기복무 명령을 받은 장교 및 부사관이 'iMND 복지포털' 사이트 또는 앱을 통해 발급받은 '장기간부 도약적금 가입자격확인서'를 은행에 제출할 경우 가입이 가능하다.

가입금액은 10만원 이상 30만원 이하이며, 가입기간은 3년이다. 금리는 기본금리 연 5.5%에 최대 연 0.5%의 우대금리를 더해 최고 연 6.0%까지 적용 가능하다. 우대금리 조건은 ▲군급여 이체 0.3%포인트 ▲하나카드 결제 0.1%포인트 ▲마케팅 동의 0.1%포인트다.


특히 적금 납입금액의 100%에 해당하는 금액을 국방부 정부예산을 통해 매달 재정지원금으로 적립해주고, 만기 시 가입자에게 함께 지급돼 본인 납입 원금의 2배 이상의 자산 증식의 효과를 누릴 수 있다.

.

한편 하나은행은 현역 군인들을 위한 다양한 서비스도 운영하고 있다. 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐' 내 밀리터리 라운지를 통해 나라사랑카드 발급신청, 병영판정검사 일정 조회, 동원예비군 훈련일정 등 정보를 제공한다.


아울러 하나은행 나라사랑카드를 발급한 손님을 대상으로 현역 복무 시 상해사망·후유장애 등이 발생할 경우 하나손해보험은 무상으로 국내 보험사 최대한도인 8억5000만원까지 보장한다.

하나은행 포용금융상품부 관계자는 "국가 수호를 위해 헌신하는 군 간부들이 이 상품을 통해 미래를 위한 자산을 마련하고 합리적인 소비습관을 형성할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 군 장병 및 군 간부를 위한 금융 지원을 확대해 나라사랑카드 운영사업자로서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
