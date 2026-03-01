[내일날씨]전국 흐리고 비 또는 눈…교통안전 유의

제주 최대 80mm·전라권 새벽부터 강수 시작

강원 산지 10~30cm(최대 40cm↑) 폭설 예보

대체공휴일이자 월요일인 2일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 비 또는 눈이 내릴 것으로 전망된다. 특히 강원산지를 중심으로 최대 40cm 이상의 기록적인 폭설이 예보되어 시설물 관리와 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

대전·세종·충남 남부권에 대설주의보가 발효된 지난달 24일 오전 대전 서구 둔산동에서 한 시민이 우비와 우산으로 눈을 피하며 발길을 가고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

새벽부터 수도권과 강원내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으며 전라권은 새벽부터 본격적인 비나 눈이 시작될 것으로 보인다. 이후 오전 중에는 그 밖의 전국 대부분 지역으로 강수가 확대될 전망이다.

2일부터 3일까지 예상되는 지역별 강수량은 제주도 20~60mm(산지 등 많은 곳 80mm 이상), 강원동해안·산지 10~40mm, 광주·전남·전북 및 부산·울산·경남·경북동해안 5~20mm, 강원내륙 및 대전·세종·충남·충북, 대구·경북남부내륙·경북북동산지 5~10mm, 서울·인천·경기 5mm 내외다.

같은 기간 예상 적설량은 강원산지 10~30cm(많은 곳 40cm 이상), 경북북동산지 5~10cm, 강원북부동해안 3~10cm, 강원내륙 및 강원중부동해안 3~8cm, 경기동부·충북북부·전북북동부 및 경북남서내륙·경북북부·경남서부내륙 1~5cm, 강원남부동해안 및 충북중·남부 1~3cm, 서울·경기북서부 1cm 미만이다.

내일 아침 최저기온은 1~8도, 낮 최고기온은 4~12도로 예보됐다. 전국적으로 비나 눈이 내리면서 기온이 낮아지고 바람도 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 보여 건강관리에 유의해야 한다.

기상청은 강원산지를 중심으로 매우 많은 눈이 쌓이겠으니 고립이나 시설물 파손 등 피해가 없도록 사전에 대비해야 한다며 비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠으니 교통안전에 유의하기를 바란다고 당부했다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>