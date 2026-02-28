트럼프, 작전목표 묻자 "안보와 이란 국민 자유" [美 이란 공습]

공습 후 WP와 전화 인터뷰

트럼프, 작전 당시 마러라고에

"내가 원하는 모든 것은 그 사람들(이란 국민)을 위한 자유다."

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 미군의 이란 군사 공습에 관해 워싱턴포스트(WP)와 가진 짧은 전화 인터뷰에서 "나는 안전한 국가를 원한다. 그것이 우리가 가지려 하는 것"이라며 이같이 밝혔다. 그는 '이번 공습 결과, 어떤 유산을 남기고 싶으냐'는 질문에 이런 답을 내놨다.

다만 WP는 트럼프 대통령이 현재 진행 중인 작전의 범위와 미군 지상군 개입 여부에 대해 "질문을 받지 않았다"고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이날 군사작전 개시 몇시간 전인 미국 동부 시간 27일 밤 사저가 있는 플로리다주 마러라고에 도착했다고 전하기도 했다.

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상 메시지를 통해 이란 국민에게 "우리가 (공격을) 끝내면 당신들의 정부를 접수하라"고 촉구한 뒤 "이것은 아마도 여러 세대에 걸쳐 여러분의 유일한 기회가 될 것"이라고 말했다. 그는 "수년 동안 여러분은 미국에 도움을 요청했지만, 결코 도움받지 못했다. 어느 대통령도 오늘 밤 제가 기꺼이 하고자 하는 일을 하려고 하지 않았다"며 "이제 여러분에게는 여러분이 원하는 것을 주는 대통령이 있다"고 강조하기도 했다.

트럼프 대통령은 "여러분이 어떻게 대응하는지 지켜보자"며 "미국은 압도적인 강함과 파괴적인 힘으로 당신들을 지원하고 있다"며 "지금은 당신들의 운명에 대한 통제권을 장악하고, 당신들 손 닿을 곳에 있는 번영되고 영광된 미래를 해방할 때"라고 밝혔다. 그러면서 "지금은 행동할 순간"이라며 "이 기회를 보내버리지 말라"고 강조했다.





